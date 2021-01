Panorama des offres de kits aquaponiques

Publié le novembre 26, 2016 by Norbert 2 Commentaires

Bonjour à tous,

Lorsqu’on souhaite se lancer dans l’aquaponie, on n’a pas forcément le temps ni les compétences pour se construire son premier kit. On se retourne donc tout naturellement vers notre moteur de recherche préféré mais force est de constater que ce n’est pas si simple de trouver. Pire que ça, c’est vraiment la jungle, rien de vraiment clair y compris les publicités Google qui mettent en avant des kits d’hydroponie…

N’écoutant que mon courage, j’ai arpenté pour vous cette jungle, trié les offres, ajouté quelques commentaires et voici le résultat.

Construire son kit aquaponique DIY :

Si vous avez le temps et les compétences, voici quelques liens pour réaliser soi-même son kit:

Énorme travail du site aquaponie.biz qui a traduit un document réalisé par la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nation). Cet article décrit étapes par étapes en incluant moult photos la construction d’un kit d’aquaponie classique avec substrat, avec la technique du film nutritif (NFT) et enfin celle de la culture en haut profonde (DWC). Le résultat est de qualité, de la description des étapes à l’inventaire des éléments nécessaires. Définitivement « un must ».

>>> Voir les guides de construction traduits.

AquaponieFrance.com nous propose la traduction d’un guide réalisé par Travis W. Hughey permettant de bâtir son système aquaponique avec des barils. Il décrit tout le parcours qui l’a mené à l’aquaponie, le cycle de l’azote, les pièces nécessaires pour construire le système, les outils utilisés et toute la procédure de montage détaillée agrémentée de nombreuses photos. La seule difficulté éventuelle sera de convertir les unités impériales en unités métriques que ce soit pour les éléments du système ou les outils. L’article se termine par la mise en route du système et quelques photos sur le résultat avec les végétaux et les poissons.

>>> Voir l’article en question.

En restant sur le site AquaponieFrance.com, vous trouverez un article qui complète le précédant système. Ce guide permet d’adapter le précédent aux personnes n’ayant pas la surface nécessaire pour avoir une serre ou vivant en appartement. De la même manière, il décrit toutes les étapes pour bâtir un système aquaponique à partir de barils. Les auteurs sont Paul et Bonnie Range (rendons à César ce qui est à César 🙂 ).

>>> Voir l’article en question.

Le site Aquaponia nous propose sur la même page un carnet didactique qui présente l’aquaponie et une fiche didactique pour réaliser un kit aquaponique prénommé BIBA (Bag In Box Aquaponics) à moindre frais à partir d’éléments recyclés (poches étanches de cubis, ancien aquariums, etc.). Ce système est composé d’un petit bac à poissons (60 litres) contrairement au modèle proposé par la FAO. Très bon choix pour minimiser le coût total de son premier kit où si vous n’avez pas la possibilité de construire un kit en extérieur.

>>> Voir l’article de Aquaponia.

Le site Aquaponie Pratique met à notre disposition un article intéressant pour transformer un aquarium en kit aquaponique. La vidéo qu’il contient totalise presque cinquante mille vues et de nombreux avis positifs, gage d’une aide très utile pour se lancer. L’article complète les informations données dans la vidéo. A noter qu’on retrouve dans cette vidéo une mise à jour du système. Si vous souhaitez ne plus changer régulièrement l’eau de vos poissons, c’est le bon moment de passer à l’aquaponie.

>>> Voir le site d’Eric Barzin.

Acheter son kit aquaponique clé en main :

Petits kits aquaponiques d’intérieur :

Le seul petit kit d’intérieur Français actuellement disponible répond au doux nom d’Ozarium. Il est commercialisé par la société CitizenFarm. Proposé en 9 coloris différents, son prix est de 79€ dans sa version simple et 149€ dans sa version LED (éclairage intégré). Le bac poisson fait seulement 9 litres et il vous en coûtera seulement 3€/an pour faire fonctionner la pompe. Des avis sont déjà disponibles sur le site et un effort particulier a été réalisé pour une version école/éducation. La société CitizenFarm est aussi très active dans le domaine de la ferme urbaine, concept très en vue actuellement.

>>> Voir le site de Pierre Oswald.

Un autre kit prochainement disponible (on espère) est l’Odena Garden. Très design, il se positionne dans une gamme haut dessus par rapport à l’Ozarium, que ce soit en terme de contenance du bac ou du prix. Une interview complète et très intéressante de Kelsey Julius (la créatrice de ce kit) avait été réalisé sur Aquaponie France au mois de mars dernier. Vous y retrouverez tous les détails sur ce système.

>>> Voir la page Facebook de Kelsey Julius.

La société UrbanLeaf nous propose dans sa boutique une gamme de petits kits d’aquaponie verticaux. La gamme commence du modèle Symbium 40 à 139€ (disponible avec un aquarium tube, cube ou boule) contenant 10 litres d’eau. Le Symbium 120 à 499€ et le Symbium 160 à 649€ ont de s aquariums de 50 litres. On reste donc dans la gamme des petits kits d’intérieurs avec une surface de culture acceptant 3 ou 4 plantes par pots (contenance 11 litres).

>>> Voir la boutique de UrbanLeaf.

Gros kits aquaponiques d’extérieur :

Passons maintenant aux gros kits aquaponiques d’extérieur.

La ferme aquacole d’Anjou propose deux modèles en bois comprenant un bassin à poissons et un bac de culture attenant. Le grand modèle d’un mètre cube est proposé à 995€ et le modèle balcon d’un demi mètre cube à 908€. Ils étaient apparus dans le magazine de la santé en mai 2015, vous retrouverez la vidéo ici.

>>> Voir le site de la Ferme Aquacole d’Anjou.

En plus de proposer des vidéos et formations de qualité en aquaponie, le site Aquaponie.net commercialise désormais un kit extérieur nu à 447€ ou en bois à 757€. Pour ce prix, vous aurez non seulement le kit, mais aussi une formation vidéo dédiée en cinq étapes ainsi qu’un accès illimité à un espace d’échanges privés entre acheteurs. Prévoir une place disponible au sol de 1,3 mètre sur 70 centimètres. Gregory Biton, le créateur du site, est très impliqué dans l’aquaponie avec de nombreuses vidéos pédagogiques, une implication avec le monde scientifique (APIVA) ou encore des projets de ferme aquaponique.

>>> Voir le kit de Grégory Biton.

Gros kit d’intérieur :

Le site BoutiqueAquaponie.com est le seul site en France à proposer une large gamme de produits destinés à l’aquaponie. Il commercialise notamment le kit FishPlant Family Unit à 690€. Le bassin à poissons contient 300 litres, tout est fourni dans le kit (pompe, siphon cloche, guide de démarrage, bactéries nitrifiantes, etc.) sauf l’éclairage LED en option. L’encombrement au sol est de 130 par 107 centimètre. A noter qu’une version plus grosse est disponible: le Production Unit à 1260€. Deux lits de culture, un bac à poissons de 800 litres, c’est du lourd !

>>> Voir le kit FishPlant Family.

Et enfin on trouve le kit aquaponique phare du moment, le Permacube. Toujours sur le site BoutiqueAquaponie.com, nous découvrons le kit qui vous permettra de démarrer en aquaponie et en culture verticale. Il permet un gain de place en cultivant ses végétaux à la verticale grâce aux tours ZipGrow. Pour comprendre l’optimisation qu’apporte la culture verticale, retrouvez l’argumentaire en vidéo. Il est proposé à 990€ incluant une pompe filtre externe, une lampe UV, un système de filtration 4 phases et un kit de bactéries nitrifiantes.

>>> Voir le Permacube.

Hors catégorie (par le prix et les fonctionnalités):

Pour conclure ce panorama, parlons de la RiseBox qui ne rentre dans aucunes catégories de part son prix et ses fonctionnalités. La RiseBox est un meuble intelligent et connecté :

Température et l’humidité sont ajustés automatiquement

Suivi du PH, du taux de nutriments et des micro-organismes

Alertes sur votre smartphone en cas de problème

Définitivement une offre complète et trés technologique mais qui a un prix: de 1990€ à 2590€ (vous pouvez aussi la louer pour 99€ ou 149€ par mois). Seul bémol, on ne peut pas l’acheter actuellement: « Désolé la RiseBox n’est plus disponible. Laissez-nous vos coordonnées et nous vous tiendrons informés ».

>>> Voir le site de Risebox.

Conclusion

Pour finir, un petit tableau récapitulatif des caractéristiques de tous les kits pour se faire une idée en un clin d’œil.

L’offre actuelle n’est pas pléthorique mais suffisamment large pour que tout le monde trouve son bonheur. Ce panorama n’est pas un test de l’efficacité des kits disponibles mais juste une liste (presque) exhaustive de ce qui existe sur le marché. Que vous soyez bricoleur ou non, vous n’aurez plus d’excuses pour vous lancer dans l’aquaponie et apporter votre pierre à l’édifice.

Pour plus de fun, l’article en vidéo 🙂



Cheers